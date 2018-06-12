Какой будет погода на Алтае в праздничный День России

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Жизнь

Вполне благоприятную погоду на последний день в череде длинных выходных обещают синоптики. Настроение жителям региона может подпортить лишь сильный ветер. 

На Алтае ожидается переменчивая погода.
На Алтае ожидается переменчивая погода. Фото: из открытых источников в интернете.

12 июня, в День России, по краю ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер восточный, 3-8 м/с  с усилением до 13 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов,  днем плюс 24-29?градусов.

В Барнауле также будет переменная облачность, дождей не ожидается. Днем возможны порывы ветра до 5-10 м/с. Температура воздуха 25-27 градусов. 

Напомним, что в западных и южных районах ожидается возможна высокая пожароопасность (4 класс горимости).

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