Какой будет погода на Алтае в праздничный День России

12 июня, в День России, по краю ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днем плюс 24-29?градусов.

В Барнауле также будет переменная облачность, дождей не ожидается. Днем возможны порывы ветра до 5-10 м/с. Температура воздуха 25-27 градусов.

Напомним, что в западных и южных районах ожидается возможна высокая пожароопасность (4 класс горимости).