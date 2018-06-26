Актрису Марию Миронову неизвестные ограбили в центре Москвы

"Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Будьте бдительны", — написала актриса.

Миронова при этом не стала раскрывать, что именно забрали злоумышленники. В комментариях сообщила, что уже написала заявление в полицию. Найти преступника пока не удалось.

Миронова является актрисой театра "Ленком". Также она известна по роли в фильме Павла Лунгина "Свадьба", пишут "Известия". Картина участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля и была удостоена приза за лучший актерский ансамбль.