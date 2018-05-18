В Москве неизвестные на BMW ограбили предпринимателя, пока он стоял в пробке

В Москве бизнесмена ограбили в пробке на одном из участков Третьего транспортного кольца. Грабители разбили стекло и, угрожаю водителю предметом, похожим на пистолет, забрали рюкзак с деньгами, сообщает L!FE.

В украденном рюкзаке находились документы и 156 тысяч долларов США. Грабители скрылись на автомобиле BMW тёмного цвета. Полиция ввела план "Перехват" для поимки подозреваемых в разбойном нападении. Общий ущерб от нападения составил 9,77 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".