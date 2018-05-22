Алексей Кудрин возглавил Счетную палату

Государственная дума утвердила кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина на должность главы счетной палаты, сообщает Комсомольская правда.
Такое решение приняли депутаты Государственной думы во вторник, 22 мая. Утвердить его кандидатуру на пост предложил Владимир Путин.
На должность претендовали первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров и глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Накануне Кудрин провел консультации в Госдуме и вспомнил времена, когда он, будучи главой контрольного управления президента, боролся с коррупцией, сообщает "КП". Экс-министр отметил, что если он возглавит Счетную палату, связи в госструктурах и в бизнесе не помешают ему проявлять принципиальность при проверках.
Предшественницей Алексея Кудрина была Татьяна Голикова. Теперь она занимает пост вице-премьера по социальным вопросам.
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