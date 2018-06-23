Altapress.ru протестировал поступившие на Алтай пластиковые 100-рублевки

Мы уже сообщали, что пластиковые 100-рублевки, посвященные Чемпионату мира по футболу, появились в Алтайском крае. Причем выпуск купюр в пластиковом варианте — первый российский опыт.

Появилась такая банкнота и в редакции altapress.ru — ее любезно предоставил нам банк "Открытие".

Мы ее протестировали: щупали и гнули в разных направлениях. Какие ощущения? Она такая же тонкая, как обычная бумажная банкнота. И все же сильно отличается от нее. И не только вертикальным дизайном.

На ощупь она, в основном, гладкая. Легко сгибается, как обычная, но в отличие от нее упругая и также легко разгибается. Отдельные ее участки даже прозрачные.

В первом же магазине, который встретился на пути, мы спросили, принимают ли ее к оплате. Кассир пощупала ее, проверила и сказала: "Мы принимаем". И даже предложила обменять эту купюру на традиционную. Предложение мы не приняли.

В отделении Сибирского ГУ ЦБ рассказали, что новыми банкнотами можно рассчитываться в магазинах, они обязательны к приему во все виды платежей, в том числе для зачисления на счета, во вклады и для перевода по всей России.

А вот тестировать ее в банкомате мы не стали и пробовать. Незадолго до начала тестирования к нам пришли разъяснения от ЦБ, из которого следует: эти устройства не принимают и никогда не будут принимать пластиковые 100-рублевки. Перенастраивать их не будут.

Представитель регулятора объяснил это очень лаконично: тираж банкнот ограничен — около 20 млн штук. Видимо, предполагается, что купюры разберут на память.

Андрей Антипов,

заместитель управляющего отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России: