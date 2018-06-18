В Алтайском крае появились пластиковые 100-рублевки. Как ими пользоваться?

В Алтайском крае появились изготовленные к Чемпионату мира по футболу пластиковые 100-рублевые купюры. Пользоваться ими можно, как бумажными, хотя сейчас есть кое-какие ограничения. Об этом altapress.ru рассказали в финансовой группе "Открытие" в Алтайском крае.
Новая 100-рублевая банкнота введена в обращение 22 мая 2018 года. Она изготовлена на полимерном субстрате. Размер ее 150 x 65 мм, а посвящена она Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. По ощущениям она похожа на бумажную — она такая же тоненькая и хранить ее в кошельке нет проблем.
Тираж таких купюр ограниченный — их выпустили около 20 млн (примерно столько же памятных купюр напечатали к олимпиаде в Сочи), пояснили в банке "Открытие". И, скорее всего, наибольший интерес к ней будет у коллекционеров и иностранных туристов.
Впрочем, пользоваться пластиковыми 100-рублевками можно, как бумажными, пояснила Эльвира Вебер, управляющий финансовой группы "Открытие" в Алтайском крае: в качестве платежного средства ее должны принимать везде. Хотя на практике, как предположила собеседница altapress.ru, возможно, недоверие к ней будут испытывать в сегменте мелкой торговли — например, на базарах.
Пока банкоматы эту купюру не принимают. Но это вопрос времени, говорит Эльвира Вебер. В дальнейшем их перенастроят.
Новые пластиковые купюры более надежные и защищенные и служат дольше, чем традиционные бумажные. По оценкам ЦБ, они смогут находиться в обороте до трех лет, тогда как жизненный цикл бумажных купюр — всего шесть месяцев.
Где еще выпускают пластиковые деньги
На пластиковые деньги сейчас переходят в Великобритании, где сначала запустили в оборот 5-фунтовую купюру. Банк Канады начал внедрять пластиковые купюры еще в 2011 году. По данным Википедии, сейчас пластиковые деньги используют в 55 странах.
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