Алтайкрайстат: растет среднемесячная зарплата

В первом квартале 2018 года среднемесячная зарплата в крае увеличилась относительно аналогичного периода 2017 года на 12,1%. Заработная плата составила 23 тысячи 302 рубля, пишет официальный сайт Алтайского края со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
В реальном выражении зарплата выросла на 10,7%.
Самый большой рост зарплат зафиксировали на предприятиях обрабатывающей промышленности: в металлургическом производстве (118,5%), производстве готовых металлических изделий (116,3%), древесины (115,4%), текстильных изделий (122,3%), кокса (113,9%).
В здравоохранении заработная плата выросла на 24,7%, в образовании — на 21,8%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — в 1,6 раза.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.