Алтайкрайстат: растет среднемесячная зарплата

В первом квартале 2018 года среднемесячная зарплата в крае увеличилась относительно аналогичного периода 2017 года на 12,1%. Заработная плата составила 23 тысячи 302 рубля, пишет официальный сайт Алтайского края со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

В реальном выражении зарплата выросла на 10,7%. Самый большой рост зарплат зафиксировали на предприятиях обрабатывающей промышленности: в металлургическом производстве (118,5%), производстве готовых металлических изделий (116,3%), древесины (115,4%), текстильных изделий (122,3%), кокса (113,9%). В здравоохранении заработная плата выросла на 24,7%, в образовании — на 21,8%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — в 1,6 раза.