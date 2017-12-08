Алтайская пассажирка, пострадавшая в ДТП, отсудила компенсацию 110 тысяч рублей

Жительница Рубцовска получит компенсацию морального вреда в размере 110 тыс. рублей. Женщина пострадала в ДТП, сообщает краевая прокуратура.
Пострадавшая ехала в машине мужчины. Он не соблюдал скоростной режим и наехал на препятствие. В результате ДТП здоровью женщине был причинен вред средней тяжести. Кроме того, рубцовчанка пострадала морально.
Суд постановил, что виновник аварии должен заплатить женщине компенсацию 110 тыс. рублей.
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