Алтайские коммунисты выпустят более 500 кружек с Грудининым

31 марта коммунисты в Москве подвели итоги президентской кампании. В числе прочего Мария Прусакова, выступавшая перед экс-кандидатом в президентом Павлом Грудининым, рассказала, что крайком готовит выпуск трех видов грамот "для так называемых интернет-партизан, сторонников, членов партии за подписью Павла Николаевича".

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Она также сказала, что краевая организация выпустит более 500 кружек с фотографией Грудинина со словами "Алтай, спасибо за поддержку!". "Думаю, это надолго останется в сердце и не только в сердце", - сказала Прусакова.

Она рассказала и о том, как крайкому удалось сэкономить средства.

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ:

— Мы провели эксперимент, признаюсь, рискованный. Но как показала практика, он себя оправдал. В Барнауле мы "закрыли" все участки наблюдателями и членами избирательных комиссий с правом решающего голоса абсолютно бесплатно. 80% были наши сторонники, волонтеры, 20% - коммунистами. Мы решили не платить 500 рублей по принципу: лучше никого, чем человек, которого всегда можно перекупить, а мы будем тешить себя иллюзией, что участок у нас закрыт. Принцип: не за рубль, а за идею.

Впрочем, Прусакова, опасаясь, что ее в кулуарах "побьют" секретари из регионов за пропаганду таких методов, пояснила: этот подход был возможен только в Барнауле. В других городах: Бийске и Рубцовске — без финансовой поддержки центрального комитета крайком бы не смог обойтись.