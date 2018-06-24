Алтайские пенсионеры по полтора года ждут званий "Ветеранов труда"

Как altapress.ru рассказала руководитель "Центра защиты прав граждан" Татьяна Мазунина, аналогичных ситуаций в крае много и к ним постоянно обращаются пенсионеры. Дело в том, что в Законе Алтайского края "Об утверждении порядка присвоения звания "Ветеран труда Алтайского края" отсутствуют ограничительные сроки рассмотрения данного вопроса.

Татьяна Мазунина,

руководитель "Центра защиты прав граждан":

— Такое ощущение, что сроки затягивают специально, пользуются этой лазейкой в законе. Потому что это же деньги. Не зря же условия получения звания ужесточили. Но и для пенсионеров льготы, которыми пользуются ветераны труда, являются хорошим подспорьем. А рассматривать документы более 1,5 года чрезмерно и неразумно. В таких случаях мы обращаемся с жалобами в прокуратуру Алтайского края, прокуратуру района, Министерство труда и соцзащиты по Алтайскому краю. Обычно после этого звание в скором времени присваивают.

Сейчас для присвоения звания "Ветеран труда Алтайского края" нужно предоставить награды не ниже регионального уровня. Татьяна Косенко из Ключей успела получить право на звание по старому порядку. Женщина представила в качестве оснований почетную грамоту администрации района и документы, подтверждающие 35-летний трудовой стаж.

Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты по Алтайскому краю, "сроки рассмотрения документов Татьяны Косенко управлением социальной защиты населения по Ключевскому району и Минтрудсоцзащитой Алтайского края соблюдены".

Кандидатуру женщины направили на ведомственное согласование для включения в проект указа "О присвоении звания "Ветеран труда Алтайского края". В настоящее время процедура согласования не завершилась. Планируемая дата принятия указа, в который она включена, — 30 июля 2018 года.

По словам Татьяны Мазуниной, в новой редакции закона ограничительных сроков рассмотрения документов также нет.