Алтайские туристы застряли на Бали из-за извержения вулкана

Жители Республики Алтай путешествуют по острову Бали самостоятельно. Они рассказали, что паники нет, но в аэропорту все нервничают и долго ждут вылета. Путешественники сообщили, что на острове много россиян и они надеются совместными усилиями вернуться домой.

Altapress.ru писал, что с острова Бали из-за извержения вулкана не могут вылететь более двух тысяч человек.

Власти Индонезии повысили до максимального по четырехбалльной шкале уровень угрозы от активизировавшегося вулкана Агунг, расположенного на острове Бали. Об этом сообщило на своей странице в Facebook национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий, передает ТАСС.

Порядка 25 тысяч местных жителей покинули свои дома при первых признаках активности Агунга в сентябре, уточняет The Australian.

Справка

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по 5-6 раз в день. Всего же тут насчитывается более 500 вулканов, из них действующих — 127. Наиболее активным считается вулкан Мерапи (2891 метра) на самом густонаселенном острове мира Ява.