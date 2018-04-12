10 алтайских студентов будут бороться за звания MEDIA Леди и Джентльмен-2018

Конкурс журналистского мастерства "MEDIA Леди и Джентльмен-2018" традиционно пройдет в АлтГУ в седьмой раз. В этом году за победу поборются 10 студентов. Темой конкурса стали мультфильмы. Познакомиться с участниками и проголосовать за них можно уже сейчас.
Очный этап пройдет 18 апреля марта в 17:00 в актовом зале "С"-корпуса АлтГУ на пр. Социалистическом проспект, 68. Участники покажут дефиле в образах и видеовизитку, проведут импровизационный радиоэфир и блеснут талантами в конкурсе "Минута славы".
В конкурсе участвуют:
Данна Плотникова, 2 курс, Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ, направление "Государственное и муниципальное управление";
Артем Мякушев, 3 курс, исторический факультет АлтПГУ;
Мария Лобастова, 2 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика";
Владислав Танаев, 1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика";
Анастасия Зерова, 3 курс, исторический факультет АлтГУ, "Документоведение и архивоведение";
Даниил Овчинников,1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Филология";
Евгения Федорова, 1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика";
Артем Тарасов, 1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика";
Наталья Андронова, 1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика";
Михаил Милый, 1 курс, факультет художественного творчества, направление "Режиссура театрализованных представлений и праздников" АГИК.
Более подробную информацию можно найти здесь.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.