10 алтайских студентов будут бороться за звания MEDIA Леди и Джентльмен-2018

Вчера, 20:11.
Жизнь

Конкурс журналистского мастерства "MEDIA Леди и Джентльмен-2018" традиционно пройдет в АлтГУ в седьмой раз. В этом году за победу поборются 10 студентов. Темой конкурса стали мультфильмы. Познакомиться с участниками и проголосовать за них можно уже сейчас.

Михаил Милый. Фото: АлтГУ.
Даниил Овчинников. Фото: АлтГУ.
Владислав Танаев. Фото: АлтГУ.
Артем Мякушев. Фото: АлтГУ.
Анастасия Зерова. Фото: АлтГУ.
Данна Плотникова. Фото: АлтГУ.
Мария Лобастова. Фото: АлтГУ.
Евгения Федорова. Фото: АлтГУ.
Наталья Андронова. Фото: АлтГУ.
Артем Тарасов. Фото: АлтГУ.
"Медиа Леди и Джентльмен - 2015". Фото: altapress.ru.

Очный этап пройдет 18 апреля марта в 17:00 в актовом зале "С"-корпуса АлтГУ на пр.  Социалистическом проспект, 68. Участники покажут дефиле в образах и видеовизитку, проведут импровизационный радиоэфир и блеснут талантами в конкурсе "Минута славы".

В конкурсе участвуют:

Данна Плотникова, 2 курс, Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ, направление "Государственное и муниципальное управление";

Артем Мякушев, 3 курс, исторический факультет АлтПГУ;

Мария Лобастова, 2 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика";

Владислав Танаев, 1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика";

Анастасия Зерова, 3 курс, исторический факультет АлтГУ, "Документоведение и архивоведение";

Даниил Овчинников,1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Филология";

Евгения Федорова, 1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика";

Артем Тарасов, 1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика";

Наталья Андронова, 1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика";

Михаил Милый, 1 курс, факультет художественного творчества, направление "Режиссура театрализованных представлений и праздников" АГИК.

Более подробную информацию можно найти здесь.

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