10 алтайских студентов будут бороться за звания MEDIA Леди и Джентльмен-2018

Конкурс журналистского мастерства "MEDIA Леди и Джентльмен-2018" традиционно пройдет в АлтГУ в седьмой раз. В этом году за победу поборются 10 студентов. Темой конкурса стали мультфильмы. Познакомиться с участниками и проголосовать за них можно уже сейчас.

Михаил Милый. Фото: АлтГУ. Даниил Овчинников. Фото: АлтГУ. Владислав Танаев. Фото: АлтГУ. Артем Мякушев. Фото: АлтГУ. Анастасия Зерова. Фото: АлтГУ. Данна Плотникова. Фото: АлтГУ. Мария Лобастова. Фото: АлтГУ. Евгения Федорова. Фото: АлтГУ. Наталья Андронова. Фото: АлтГУ. Артем Тарасов. Фото: АлтГУ. "Медиа Леди и Джентльмен - 2015". Фото: altapress.ru. Очный этап пройдет 18 апреля марта в 17:00 в актовом зале "С"-корпуса АлтГУ на пр. Социалистическом проспект, 68. Участники покажут дефиле в образах и видеовизитку, проведут импровизационный радиоэфир и блеснут талантами в конкурсе "Минута славы". В конкурсе участвуют: Данна Плотникова, 2 курс, Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ, направление "Государственное и муниципальное управление"; Артем Мякушев, 3 курс, исторический факультет АлтПГУ; Мария Лобастова, 2 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика"; Владислав Танаев, 1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика"; Анастасия Зерова, 3 курс, исторический факультет АлтГУ, "Документоведение и архивоведение"; Даниил Овчинников,1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Филология"; Евгения Федорова, 1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика"; Артем Тарасов, 1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика"; Наталья Андронова, 1 курс, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, АлтГУ, направление "Журналистика"; Михаил Милый, 1 курс, факультет художественного творчества, направление "Режиссура театрализованных представлений и праздников" АГИК. Более подробную информацию можно найти здесь.