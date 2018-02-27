Алтайский губернатор написал в Facebook про победу России на Олимпиаде-2018

Губернатор Республики Алтай Александр Бердников написал на своей странице в Facebook про игру российской сборной по хоккею на Олимпиаде-2018. По его словам, после такой игры в регионе "многие мальчишки решат записаться в хоккейные секции, чтобы продолжить дело наших спортсменов".
Напомним, ранее Сборная России по хоккею выиграла золото Олимпиады-2018. Победа российской хоккейной команды над сборной Германии на Олимпиаде в Пхенчхане буквально взорвала соцсети. А немецкие СМИ назвали игру с Россией "самым крутым поражением".
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