Алтайский думец оказался одним из инициаторов запрета пивных полторашек

В проекте закона указано, что нововведения должны начать действовать с 1 января 2019 года. А уже с начала 2020 года авторы законопроекта хотят запретить продавать алкоголь в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Исключение составит только алкоголь на экспорт.

Согласно пояснительной записке к документу, "запрет розничной продажи алкоголя в ПЭТ-таре будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации".

Напомним, идея о полном запрете продажи пива в пластиковых бутылках обсуждается российскими чиновниками уже почти семь лет. В 2016 году законодатели и представители бизнеса пошли на своеобразный компромисс. Были приняты нормы, по которым допустимый объем пивной полимерной упаковки не должен превышать 1,5 литра. Новое ограничение вступило в законную силу в 2017 году. Однако продающие слабоалкогольные напитки заведения быстро нашли варианты обойти этот запрет.