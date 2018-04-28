Алтайский думец оказался одним из инициаторов запрета пивных полторашек

Николай Герасименко, депутат Госдумы от Алтайского края, принял участие в создании законопроекта, который запрещает на территории России производство и продажу алкогольных напитков в пластиковой таре объемом более 1 литра, сообщает "Банкфакс".
В проекте закона указано, что нововведения должны начать действовать с 1 января 2019 года. А уже с начала 2020 года авторы законопроекта хотят запретить продавать алкоголь в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Исключение составит только алкоголь на экспорт.
Согласно пояснительной записке к документу, "запрет розничной продажи алкоголя в ПЭТ-таре будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации".
Напомним, идея о полном запрете продажи пива в пластиковых бутылках обсуждается российскими чиновниками уже почти семь лет. В 2016 году законодатели и представители бизнеса пошли на своеобразный компромисс. Были приняты нормы, по которым допустимый объем пивной полимерной упаковки не должен превышать 1,5 литра. Новое ограничение вступило в законную силу в 2017 году. Однако продающие слабоалкогольные напитки заведения быстро нашли варианты обойти этот запрет.
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