Путин отправил алтайского силовика на повышение в Хабаровский край

На должность начальника УМВД России по Хабаровскому краю назначили полковника полиции Дмитрия Ильичева. Ранее он занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Алтайскому краю, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Указ об отставках и назначениях в некоторых федеральных государственных органах Владимир Путин подписал 3 мая, сообщают "Новости Хабаровска".
До этого исполняющим обязанности УМВД по Хабаровскому краю был полковник полиции Арсен Исагулов. Он остается в структуре на посту заместителя начальника УМВД — начальника полиции.
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