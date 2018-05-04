Путин отправил алтайского силовика на повышение в Хабаровский край

Указ об отставках и назначениях в некоторых федеральных государственных органах Владимир Путин подписал 3 мая, сообщают "Новости Хабаровска".

До этого исполняющим обязанности УМВД по Хабаровскому краю был полковник полиции Арсен Исагулов. Он остается в структуре на посту заместителя начальника УМВД — начальника полиции.