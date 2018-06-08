Алтайский ВТБ прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке в 2018 году

Сегодня, 07:50.
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В 2018 году ставки по ипотечным кредитам продолжат снижаться, в целом год будет рекордным по объемам выдачи ипотеки, считает Сергей Никулин, управляющий розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай. Впрочем, снижение ставок, по прогнозам, будет незначительным.

Как взять ипотеку, чтобы она не стала непосильным бременем?
Как взять ипотеку, чтобы она не стала непосильным бременем? Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Прогнозируют снижение

Сергей Никулин напомнил, что последнее снижение ставок по ипотеке в ВТБ произошло 22 марта. Он полагает, что снижение продолжится. Но здесь все зависит от регулятора и его решения по уменьшению ключевой ставки.

Сергей Никулин,
управляющий розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

— Есть задачи по снижению инфляции, по удешевлению ресурсов для населения, целевое значение по доступности ипотеки для населения. И ЦБ планомерно ведет политику чтобы выполнить эти задачи. В 2017 году мы видели агрессивное снижение ключевой ставки. В 2018 году снижение не будет столь активным, но мы рассчитываем, что снижение продолжится.

Сергей Никулин, управляющий розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае. Фото: altapress.ru.
Сергей Никулин, управляющий розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае. Фото: altapress.ru.

Пока сказать, насколько могут быть снижены процентные ставки по ипотеке, Сергей Никулин затруднился. Вероятнее всего, это будут доли процентного пункта. При этом в ВТБ намерены в ближайшее время начать первые выдачи по программе "Ипотека с господдержкой" под 6% годовых.

Прогнозируют рост

В ВТБ прогнозируют весьма динамичный рост выдач ипотеки в регионе — на 36%, приводит данные "Интерфакс-Сибирь".

Сергей Никулин пояснил, что только за четыре месяца 2018 года ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличил объем выдачи ипотечных кредитов на 27%, общая сумма выданных кредитов — около 1,6 млрд рублей.

Для сравнения: по данным ЦБ РФ, в целом по региону банки выдали жителям региона 5,2 тыс. ипотечных кредитов на 6,9 млрд рублей за этот же период, тогда как годом раньше — 2,7 тыс. кредитов на 3,4 млрд.

А за прошедший месяц жители края взяли в работающих на Алтае банках еще около 2 тыс. ипотечных кредитов почти на 3 млрд рублей.

Справка

7% — такова доля кредитов, взятых на рефинансирование ипотеки в ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

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