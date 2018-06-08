Алтайский ВТБ прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке в 2018 году

Прогнозируют снижение

Сергей Никулин напомнил, что последнее снижение ставок по ипотеке в ВТБ произошло 22 марта. Он полагает, что снижение продолжится. Но здесь все зависит от регулятора и его решения по уменьшению ключевой ставки.

Сергей Никулин,

управляющий розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

— Есть задачи по снижению инфляции, по удешевлению ресурсов для населения, целевое значение по доступности ипотеки для населения. И ЦБ планомерно ведет политику чтобы выполнить эти задачи. В 2017 году мы видели агрессивное снижение ключевой ставки. В 2018 году снижение не будет столь активным, но мы рассчитываем, что снижение продолжится.

Пока сказать, насколько могут быть снижены процентные ставки по ипотеке, Сергей Никулин затруднился. Вероятнее всего, это будут доли процентного пункта. При этом в ВТБ намерены в ближайшее время начать первые выдачи по программе "Ипотека с господдержкой" под 6% годовых.

Прогнозируют рост

В ВТБ прогнозируют весьма динамичный рост выдач ипотеки в регионе — на 36%, приводит данные "Интерфакс-Сибирь".

Сергей Никулин пояснил, что только за четыре месяца 2018 года ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличил объем выдачи ипотечных кредитов на 27%, общая сумма выданных кредитов — около 1,6 млрд рублей.

Для сравнения: по данным ЦБ РФ, в целом по региону банки выдали жителям региона 5,2 тыс. ипотечных кредитов на 6,9 млрд рублей за этот же период, тогда как годом раньше — 2,7 тыс. кредитов на 3,4 млрд.

А за прошедший месяц жители края взяли в работающих на Алтае банках еще около 2 тыс. ипотечных кредитов почти на 3 млрд рублей.

Справка

7% — такова доля кредитов, взятых на рефинансирование ипотеки в ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.