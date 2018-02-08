Алтайская мегаферма увеличивает надои и поголовье под песни группы Scorpions

Сельхозпредприятие "Имени Гастелло" Хабарский район . Фото: Из архива редакции. Сельхозпредприятие "Имени Гастелло" Хабарский район . Фото: Из архива редакции. Сельхозпредприятие "Имени Гастелло" Хабарский район . Фото: Из архива редакции. Сельхозпредприятие "Имени Гастелло" Хабарский район . Фото: Из архива редакции. Сельхозпредприятие "Имени Гастелло" Хабарский район . Фото: Из архива редакции. Сельхозпредприятие "Имени Гастелло" Хабарский район . Фото: Из архива редакции.

На сегодняшний день сельхозпредприятие "Имени Гастелло" (входит в структуру агропромышленного холдинга "Грана-Хабары") считается одним из передовых в молочном животноводстве края. На его модернизацию направили около 750 млн рублей. Проект был реализован при поддержке краевых властей.

Для коров из Австрии, Германии, Словакии, завезенных впервые в 2009 году, на Алтае создали специальные условия: сбалансированное кормление, содержание в просторных блоках с климатическим контролем и системой вентиляции, наличие ковриков для отдыха и даже автоматических чесалок. Кроме того, процесс бесстрессового доения автоматизирован и проходит в доильном зале, спроектированном по системе "карусель".

Все эти факторы отразились на работе животноводческого комплекса. Ежегодно здесь рождаются более 1,4 тыс. телят-симменталов, до 10% из которых поставляются на сельхозпредприятия российских регионов, в Республику Казахстан.

По объему производства молока сельхозпредприятие "Имени Гастелло" занимает одно из лидирующих мест в Алтайском крае.