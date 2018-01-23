Алтайскую чиновницу будут судить за гибель новорожденного ребенка

По данным следствия, жительница Заринского района в июле и сентябре 2016 года ненадлежащим образом воспитывала своего новорожденного ребенка. Женщина держала его в антисанитарных условиях и кормила заменителем сухого молока, неадаптированным для грудных детей. Все это негативно отражалось на здоровье малыша. Мальчик умер 11 сентября 2016 года. Смерть произошла от приобретенного заболевания печени, возникшего из-за нарушения питания.

Сотрудница комитета администрации Заринского района по образованию и делам молодежи знала, что мальчик находился в угрожающих условиях, но вовремя не поставила семью на учет, не организовала индивидуальную профилактическую работу и на забрала малыша из семьи.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Ранее мать ребенка признали виновной в причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщину приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы.