Алтайскую чиновницу будут судить за гибель новорожденного ребенка

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главного специалиста комитета администрации Заринского района по образованию и делам молодежи. Женщину обвиняют в халатности, повлекшей смерть ребенка по неосторожности.
По данным следствия, жительница Заринского района в июле и сентябре 2016 года ненадлежащим образом воспитывала своего новорожденного ребенка. Женщина держала его в антисанитарных условиях и кормила заменителем сухого молока, неадаптированным для грудных детей. Все это негативно отражалось на здоровье малыша. Мальчик умер 11 сентября 2016 года. Смерть произошла от приобретенного заболевания печени, возникшего из-за нарушения питания.
Сотрудница комитета администрации Заринского района по образованию и делам молодежи знала, что мальчик находился в угрожающих условиях, но вовремя не поставила семью на учет, не организовала индивидуальную профилактическую работу и на забрала малыша из семьи.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Ранее мать ребенка признали виновной в причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщину приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы.
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