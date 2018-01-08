Американка разошлась с калькулятором и станет женой тетриса

20-летняя девушка сообщила, что посвящает тетрису до 12 часов ежедневно, играя на смартфоне и на приставке. "Тетрис так красив, он близок к совершенству, и он развивает ваш ум. Физически я ощущаю то же, что люди чувствуют при отношениях — что вы знаете, что это вам подходит", — говорит американка. Заключить брак с игрой она собирается по окончании обучения.

Хассан подчеркивает, что речь идет об интимных отношениях. Она называет себя "объектосексуалом" — человеком, который испытывает сексуальный интерес к неодушевленным предметам. Как отмечает Metro, подобное поведение — не редкость. Так, некоторые люди пытались заключить брак со светильниками и железнодорожными станциями.