Американка разошлась с калькулятором и станет женой тетриса

Жительница Флориды Нурул Махджабин Хассан выйдет замуж за тетрис. сообщает британская газета Metro. Ранее девушка состояла в отношениях с калькулятором и осциллографом, пишут российские СМИ со ссылкой на газету Metro.
20-летняя девушка сообщила, что посвящает тетрису до 12 часов ежедневно, играя на смартфоне и на приставке. "Тетрис так красив, он близок к совершенству, и он развивает ваш ум. Физически я ощущаю то же, что люди чувствуют при отношениях — что вы знаете, что это вам подходит", — говорит американка. Заключить брак с игрой она собирается по окончании обучения.
Хассан подчеркивает, что речь идет об интимных отношениях. Она называет себя "объектосексуалом" — человеком, который испытывает сексуальный интерес к неодушевленным предметам. Как отмечает Metro, подобное поведение — не редкость. Так, некоторые люди пытались заключить брак со светильниками и железнодорожными станциями.
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