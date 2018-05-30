Американский табачный гигант Philip Morris вопреки санкциям хочет много инвестировать в Россию

"Огромные инвестиции" в Россию намерена сделать компания Philip Morris. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Александр Жуков во время встречи с зампредседателя немецкого бундестага Вольфгангом Кубики, пишет РИА "Новости".
Как отметили Жуков, иностранные бизнесмены, не смотря на санкции США и их союзников, выступают за сотрудничество с нашей страной. По словам вице-спикера, на Петербургском международном экономическом форуме было огромное количество бизнесменов из разных стран, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией и прекращении санкции.
Александр Жуков,
вице-спикер Госдумы:
— Я разговаривал с американским бизнесом. Секрет открою, с Philip Morris. Они сейчас новую продукцию продвигают и собираются делать огромные инвестиции в Россию.
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