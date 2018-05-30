Американский табачный гигант Philip Morris вопреки санкциям хочет много инвестировать в Россию

Как отметили Жуков, иностранные бизнесмены, не смотря на санкции США и их союзников, выступают за сотрудничество с нашей страной. По словам вице-спикера, на Петербургском международном экономическом форуме было огромное количество бизнесменов из разных стран, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией и прекращении санкции.

Александр Жуков,

вице-спикер Госдумы: