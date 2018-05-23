Законопроект о наказании за исполнение санкций дополнили штрафами

Глава Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что в законопроекте о наказании за исполнение санкций ответственность разделили на уголовную и административную. На должностных лиц предлагают распространить штраф до 100 тысяч рублей, сообщает РБК.
Ярослав Кузьминов отметил, что ко второму чтению сферу применения наказания в законопроекте могут сократить. Уголовная ответственность будет наступать только за действия, которые направлены на ужесточение санкций против России и публичные призывы к введению новых.
"Мы предложили устранить неопределенность, связанную с режимом исполнения санкций. В частности, исключить из административной ответственности те действия, которые российские компании и компании, действующие на территории России, совершают в условиях, когда они просто заключают сделки с иностранными компаниями, когда стандартом является пункт о соблюдении санкций. В этом случае этот режим применяться не должен", — рассказал Ярослав Кузьминов.
Он считает, что административная норма не должна распространяться на компании, у которых нет другого выхода кроме соблюдения санкций.
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