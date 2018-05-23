Бизнесмены предложили чиновникам отказаться от отдыха в "санкционных" странах

Российское бизнес-сообщество предложило чиновникам отказаться от отдыха в странах, которые ввели санкции против России, и чтобы за нарушение этой нормы грозило увольнение, сообщает РИА Новости.
Это предложение содержится в инициативе, которую направили на имя спикеров Совета федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
"Уже сегодня многие государственные служащие России планируют свой отдых, в том числе за рубежом. Необходимо незамедлительно рассмотреть предлагаемые поправки", — обратились предприниматели к главам палат парламента.
Рахман Янсуков, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", говорит, что чиновники должны быть образцом для поведения всех граждан. Он напомнил о том, что отдыхающих за рубежом российских чиновников могут завербовать, а их дети, обучающиеся за рубежом, могут стать рычагом давления.
"Складывается ситуация, при которой бюджетные деньги Российской Федерации, выплаченные в качестве заработной платы государственным служащим, направляются на развитие зарубежной системы образования и туристической отрасли", — подчеркнул он.
Рахман Янсуков напомнил, что с апреля 2014 года служащим силовых ведомств запретили посещать более 120 государств мира.
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