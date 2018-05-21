Британские парламентарии призвали к новым санкциям против "связанных с Кремлем лиц"

Комитет Палаты общин по международным делам парламента Великобритании призвал власти ввести новые санкции против лиц, "связанных с Кремлем", пишет ТАСС. При этом конкретного списка имен нет.
Это предложение содержится в опубликованном 21 мая докладе под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании".
По мнению авторов документа, правительство должно сотрудничать с союзниками из Евросоюза, США и стран "Большой семерки" при введении индивидуальных санкций против россиян.
Кроме того, комитет порекомендовал властям проанализировать причины, по которым российская компания En+ Group смогла действовать на Лондонской бирже, несмотря на санкции.
"Мы призываем правительство исследовать лазейки в санкционном режиме, которые позволили такой компании, как En+ Group, действовать на Лондонской бирже, и действовать совместно со странами "Большой семерки", доминирующими в финансовом мире, и другими международными партнерами, чтобы устранить эти лазейки как можно скорее", — говорится в докладе.
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