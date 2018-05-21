Британские парламентарии призвали к новым санкциям против "связанных с Кремлем лиц"

Это предложение содержится в опубликованном 21 мая докладе под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании".

По мнению авторов документа, правительство должно сотрудничать с союзниками из Евросоюза, США и стран "Большой семерки" при введении индивидуальных санкций против россиян.

Кроме того, комитет порекомендовал властям проанализировать причины, по которым российская компания En+ Group смогла действовать на Лондонской бирже, несмотря на санкции.