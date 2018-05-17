Трамп поручил подготовить план введения дополнительных санкций против РФ

Новые санкции могут коснуться лиц, "которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", в том числе "политических фигур правительства Российской Федерации".

Санкции могут включать, например, блокировку или запрет всех транзакций, связанных с активами и собственностью этих лиц, если они находятся на территории США, или запрет на въезд в США и аннулирование имеющихся виз.

Кроме того, президент может предложить другие санкции, которые "сочтет уместными".

Справка

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне советским лидером Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения.