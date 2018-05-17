Трамп поручил подготовить план введения дополнительных санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против России. Поводом стали предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.
Новые санкции могут коснуться лиц, "которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", в том числе "политических фигур правительства Российской Федерации".
Санкции могут включать, например, блокировку или запрет всех транзакций, связанных с активами и собственностью этих лиц, если они находятся на территории США, или запрет на въезд в США и аннулирование имеющихся виз.
Кроме того, президент может предложить другие санкции, которые "сочтет уместными".
Справка
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне советским лидером Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения.
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