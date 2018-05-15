Госдума единогласно приняла законопроект о контрсанкциях

Депутаты Госдумы 15 мая в первом чтении приняли законопроекты об контрсанкциях США и о введении уголовной ответственности для тех, кто поддерживает и исполняет западные санкции внутри страны. За первый законопроект проголосовали единогласно 412 депутатов. Столько же — за второй закон.
Первый законопроект претерпел серьезные изменения к началу чтений — изначально депутаты перечисляли 16 направлений, по которым будут применяться санкции, в том числе особо резонансный пункт о запрете ввоза импортных лекарств.
В результате депутаты решили отказаться от списка продукции, и изменили формулировку, предоставив президенту и правительству страны самостоятельно выбирать — в отношении каких физических и юридических лиц применять ограничения, пишет znak.com.
Во втором чтении законопроект рассмотрят 17 мая.
Под санкции со стороны США подпало более 400 юридических лиц и около 200 граждан РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает "Интерфакс".
"Санкции США носят абсолютно недружественный характер. У нас под них попало более 400 юридических лиц, порядка 200 граждан нашей страны, и, конечно, мы со своей стороны должны сделать все, чтобы защитить интересы нашего государства, обеспечить безопасность страны", — отметил Володин.
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