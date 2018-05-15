Госдума единогласно приняла законопроект о контрсанкциях

Первый законопроект претерпел серьезные изменения к началу чтений — изначально депутаты перечисляли 16 направлений, по которым будут применяться санкции, в том числе особо резонансный пункт о запрете ввоза импортных лекарств.

В результате депутаты решили отказаться от списка продукции, и изменили формулировку, предоставив президенту и правительству страны самостоятельно выбирать — в отношении каких физических и юридических лиц применять ограничения, пишет znak.com.

Во втором чтении законопроект рассмотрят 17 мая.

Под санкции со стороны США подпало более 400 юридических лиц и около 200 граждан РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает "Интерфакс".