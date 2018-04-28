Контрсанкции будут. Медведев рассказал, как надо ответить на хамское поведение США

Но, по словам Медведва, новый санкционный ответ США являются чувствительным моментом и он не должен пойти во вред нашей стране, передает RT. Премьер заявил, что из этого надо исходить при принятии законопроекта о контрсанкциях.

Дмитрий Медведев,

председатель правительства РФ:

— Даже если нас что-то раздражает (а ведут они себя, ещё раз подчёркиваю, по-хамски), всё равно нельзя вредить самим себе. Но ответ должен быть достаточно чувствительный. Что просто, так сказать, покусывать, если это ни к чему не приведёт?

Медведев также отметил, что отменить ответные санкции против западных стран невозможно.

Дмитрий Медведев,

председатель правительства РФ: