Контрсанкции будут. Медведев рассказал, как надо ответить на хамское поведение США

Дмитрий Медведев сказал, что санкции в отношении Запада сохранятся. Об этом премьер-министр сообщил в программе "Вести в субботу", пишет "Росбалт". Мало того, глава правительства заявил, что появятся и контрсанкции в отношении США.
Но, по словам Медведва, новый санкционный ответ США являются чувствительным моментом и он не должен пойти во вред нашей стране, передает RT. Премьер заявил, что из этого надо исходить при принятии законопроекта о контрсанкциях.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
— Даже если нас что-то раздражает (а ведут они себя, ещё раз подчёркиваю, по-хамски), всё равно нельзя вредить самим себе. Но ответ должен быть достаточно чувствительный. Что просто, так сказать, покусывать, если это ни к чему не приведёт?
Медведев также отметил, что отменить ответные санкции против западных стран невозможно.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
— Это невозможно сделать, потому что здесь, конечно, должна быть взаимность. Я уже не говорю о том, что санкции, связанные с закрытием ряда продовольственных потоков из Европы, были встречены аплодисментами нашими аграриями.
...конечно, сохранятся, потому что совсем недавно наши партнеры по Европейскому союзу и американцы вновь продлили те решения, которые ранее были приняты.
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