Кудрин высказался о думском законопроекте о контрсанкциях

"Скажу коротко: это поспешное решение с потенциально тяжелыми последствиями. Рынок есть рынок. Если определенные американские санкции будут распространены на наши крупные корпорации, масштаб осложнений на внутреннем рынке России будет очень значительным", — заявил Кудрин "Интерфаксу".

Ранее депутаты Госдумы выступили с предложениями установить ответственность для компаний, которые будут следовать ограничительным мерам против РФ, введенным Западом, пишет bfm.ru.

Кудрин также прокомментировал законопроект о контрсанкциях, который уже внесен в нижнюю палату парламента. Экс-министр финансов назвал этот документ "очень спорным".