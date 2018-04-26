Кудрин высказался о думском законопроекте о контрсанкциях

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что обсуждаемый в парламенте "документ об ответственности для компаний, соблюдающих антироссийские санкции", может иметь очень тяжелые последствия.
"Скажу коротко: это поспешное решение с потенциально тяжелыми последствиями. Рынок есть рынок. Если определенные американские санкции будут распространены на наши крупные корпорации, масштаб осложнений на внутреннем рынке России будет очень значительным", — заявил Кудрин "Интерфаксу".
Ранее депутаты Госдумы выступили с предложениями установить ответственность для компаний, которые будут следовать ограничительным мерам против РФ, введенным Западом, пишет bfm.ru.
Кудрин также прокомментировал законопроект о контрсанкциях, который уже внесен в нижнюю палату парламента. Экс-министр финансов назвал этот документ "очень спорным".
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