Стало известно, будут ли лечиться корой дуба россияне

"Мы должны принимать решения по той номенклатуре продукции, которая у нас в собственном достатке. Зачем же сегодня принимать решения по лекарствам, которые у нас не производятся? <...> Может быть, завтра или послезавтра. Зачем сейчас закрывать такую возможность? Нет", — цитирует Мантурова информагенство.

Ранее сообщалось, что сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский, комментируя возможный запрет в РФ западных лекарств, призвал не преувеличивать роль последних, так как с расстройствами прекрасно справляются "аскорбинка и марганцовочка", пишет znak.com. До него зампред Госдумы Петр Толстой в эфире телепередачи "60 минут" посоветовал принимать кору дуба вместо западных лекарств.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Эрлих призвал депутатов Госдумы РФ исключить из законопроекта о контрсанкциях пункт о запрете на ввоз зарубежных лекарств.

"Ситуация с запретом на лекарства напоминает мне падающий воздушный шар, когда его пассажиры сбрасывают балласт, чтобы не упасть. Но, в случае принятия законопроекта, можете начать сбрасывать пассажиров. Я даже не хочу сейчас писать о том, что вводить любой запрет на любые лекарства — это бесчеловечно, и никакие государственные интересы не могут быть обоснованием для того, что ради них ставить под удар (даже пытаться это делать) больных людей. Так не поступали воины в честных битвах, но это позиция варваров, пиратов, людоедов!" — указывает медик.