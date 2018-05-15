В России требуют запретить ввоз американской картошки фри

Такое ограничение, по мнению Союза, поддержит отечественных сельхозпроизводителей, поспособствует сохранению рабочих мест и повысит безопасность и качество продукта. Так, в этом году Россия получила собственные мощности, необходимые для производства достаточного количества замороженного картофеля фри, пишет RT. В 2017 году доля импорта замороженного картофеля фри составила 94%.

Запрет предлагается применить в рамках действия будущего закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", пишет ura.ru. Ранее в рамках того же закона, глава Группы "Ренова" Виктор Вексельберг, попавший под санкции, предложил запретить ввоз импортной газировки и минеральной воды.