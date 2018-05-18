США пригрозили санкциями проекту "Северный поток-2"

Сегодня, 06:30.
Политика

Вашингтон намерен предотвратить реализацию проекта "Северный поток-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel. Об этом заявила заместитель директора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк.

Газопровод.
Газопровод. Фото: altairegion22.ru.

Сандра Оудкирк сообщила, что США не исключают введения санкций против "Северного потока-2".

"Мы были бы рады, если бы проект не состоялся", — заявила она. 

Политик сообщила, что позиция США не связана с желанием продавать сжиженный газ в Европу. По ее словам, Вашингтон руководствуется геополитическими и энергетическими причинами.

Напомним, "Северный поток-2" планируют построить от побережья России через Балтийское море до Германии.

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