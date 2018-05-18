США пригрозили санкциями проекту "Северный поток-2"

Вашингтон намерен предотвратить реализацию проекта "Северный поток-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel. Об этом заявила заместитель директора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк.
Сандра Оудкирк сообщила, что США не исключают введения санкций против "Северного потока-2".
"Мы были бы рады, если бы проект не состоялся", — заявила она.
Политик сообщила, что позиция США не связана с желанием продавать сжиженный газ в Европу. По ее словам, Вашингтон руководствуется геополитическими и энергетическими причинами.
Напомним, "Северный поток-2" планируют построить от побережья России через Балтийское море до Германии.
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