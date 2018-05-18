США пригрозили санкциями проекту "Северный поток-2"

Сандра Оудкирк сообщила, что США не исключают введения санкций против "Северного потока-2".

"Мы были бы рады, если бы проект не состоялся", — заявила она.

Политик сообщила, что позиция США не связана с желанием продавать сжиженный газ в Европу. По ее словам, Вашингтон руководствуется геополитическими и энергетическими причинами.

Напомним, "Северный поток-2" планируют построить от побережья России через Балтийское море до Германии.