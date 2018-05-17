Госдума во втором чтении приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников

Сегодня, 20:34.
Политика

17 мая Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект о контрсанкциях, сообщает Газета.ru.

Госдума.
Госдума. Фото: altapress.ru.

Этот законопроект об ответных мерах России на антироссийские санкции предусматривается и прекращение или приостановление международного сотрудничества России и компаний с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении.

В документе речь идет и о запрете, ограничении допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества, американских товаров, в том числе технологического оборудования и программного обеспечения, работ, услуг к государственным и муниципальным закупкам.

В первом чтении законопроект был принят 15 мая.

Первый законопроект претерпел серьезные изменения к началу чтений — изначально депутаты перечисляли 16 направлений, по которым будут применяться санкции, в том числе особо резонансный пункт о запрете ввоза импортных лекарств.

В результате депутаты решили отказаться от списка продукции, и изменили формулировку, предоставив президенту и правительству страны самостоятельно выбирать — в отношении каких физических и юридических лиц применять ограничения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также сообщила, что Россия отменит контрсанкции, если Запад полностью откажется от нелегитимной политики антироссийских санкций.

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