Госдума во втором чтении приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников

17 мая Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект о контрсанкциях, сообщает Газета.ru.
Этот законопроект об ответных мерах России на антироссийские санкции предусматривается и прекращение или приостановление международного сотрудничества России и компаний с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении.
В документе речь идет и о запрете, ограничении допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества, американских товаров, в том числе технологического оборудования и программного обеспечения, работ, услуг к государственным и муниципальным закупкам.
В первом чтении законопроект был принят 15 мая.
Первый законопроект претерпел серьезные изменения к началу чтений — изначально депутаты перечисляли 16 направлений, по которым будут применяться санкции, в том числе особо резонансный пункт о запрете ввоза импортных лекарств.
В результате депутаты решили отказаться от списка продукции, и изменили формулировку, предоставив президенту и правительству страны самостоятельно выбирать — в отношении каких физических и юридических лиц применять ограничения
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также сообщила, что Россия отменит контрсанкции, если Запад полностью откажется от нелегитимной политики антироссийских санкций.
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