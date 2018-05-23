В России собираются блокировать сайт заказа отелей Booking.com

Инициатором этого предложения стал руководитель туроператора "Свой ТС" Сергей Войтович, который еще в апреле выступил с мнением, что нужно ограничить работу этого интернет-сервиса в ответ на антироссийские санкции.

В Ростуризме считают необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений и в их адрес будет "в оперативном режиме" отправлен соответствующий запрос.

Поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкультуры.

Что предлагается запретить

Сергей Войтович предлагает ограничить бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. Ограничение по замыслу руководителя "Свой ТС" не должно распространяться на бронирование вне территории России — российские клиенты Booking.com смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно так же как и клиенты в других странах смогут бронировать отели в России.



По мнению Войтовича, сервис Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью (предлагает гостиницы, авиабилеты, трансферы), но юридически не является туроператором и не платит соответствующие взносы. По его словам, компания является единственным каналом продаж для многих российских отелей и получает возможность хранить и анализировать данные туристов. ?

Сервис, считает руководителя "Свой ТС" занимает на рынке доминирующее положение, на долю Booking.com приходится 60–70% индивидуальных продаж в гостиницах России.

Сергей Войтович,

руководитель туроператора "Свой ТС":