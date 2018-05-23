В России собираются блокировать сайт заказа отелей Booking.com

До 4 июня Ростуризм должен дать ответ на поручение Министурства культуры , предложившего рассмотреть идею о запрете деятельности на территории РФ сайта бронирования отелей Booking.com. Об этом пишет РБК с ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
Инициатором этого предложения стал руководитель туроператора "Свой ТС" Сергей Войтович, который еще в апреле выступил с мнением, что нужно ограничить работу этого интернет-сервиса в ответ на антироссийские санкции.
В Ростуризме считают необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений и в их адрес будет "в оперативном режиме" отправлен соответствующий запрос.
Поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкультуры.
Что предлагается запретить
Сергей Войтович предлагает ограничить бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. Ограничение по замыслу руководителя "Свой ТС" не должно распространяться на бронирование вне территории России — российские клиенты Booking.com смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно так же как и клиенты в других странах смогут бронировать отели в России.
По мнению Войтовича, сервис Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью (предлагает гостиницы, авиабилеты, трансферы), но юридически не является туроператором и не платит соответствующие взносы. По его словам, компания является единственным каналом продаж для многих российских отелей и получает возможность хранить и анализировать данные туристов. ?
Сервис, считает руководителя "Свой ТС" занимает на рынке доминирующее положение, на долю Booking.com приходится 60–70% индивидуальных продаж в гостиницах России.
Сергей Войтович,
руководитель туроператора "Свой ТС":
— Ни один российский туроператор не может сравниться с Booking.com, потому что у них ограничены договоры с крупными международными сетевыми отелями — Accor, Rezidor и Radisson. Российский туроператор не заключит такое соглашение и получит условия намного хуже. Поэтому Booking.com сейчас и на много лет вперед будет доминировать на рынке". При этом Booking.com, не являясь официально туроператором, может не реагировать на контролирующие органы Роспотребнадзора в случае жалоб со стороны потребителей.
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