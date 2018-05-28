Дерипаска просит помощи. Из-за этого могут вырасти тарифы на элекроэнергию для населения

Изданию стал известен список льгот, которые просят компании Дерипаски из-за санкций США, введенных в отношении бизнеса этого миллиардера. Если эти льготы будут предоставлены, то общая выгода En+, "Русала" и "Евросибэнерго" может исчисляться десятками миллиардов рублей в год.

По данным "Коммерсанта", пока правительственные чиновники к этому запросу отнеслись с осторожностью, а эксперты считают, что помощь со стороны энергетиков не поможет решить ключевую проблему сокращения экспорта алюминия "Русала".

Что просят фирмы Дерипаски

En+ (объединяет промышленные активы "Евросибэнерго" и 48,1% "Русала") направила этот запрос вице-премьеру Дмитрию Козаку еще 15 мая. А уже 21 мая, Козак поручил ведомствам сформировать позицию. В его аппарате подтвердили обсуждение "мер поддержки санкционных компаний".

По идее En+, наибольшую экономию в 13—18 млрд рублей даст избавление "Русала" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ). "Русал" является крупнейшим в России потребитель электроэнергии: 62 млрд кВт/ч в 2016 году (6,1% от потребления в РФ и 30% — в Сибири).

Компания уже просила бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича о каникулах по ДПМ на 5 лет, сейчас сроки не указаны, но, по оценке "Русала", это приведет к росту энергоцен в Сибири на 12%.

Также En+ просит освободить "Русал" от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке, это сэкономит 1,9–3 млрд руб. в год и повысит цены в Сибири на 1–2%.

Выгоду даст и переход "Русала" на свободные двусторонние договоры (СДД) с "РусГидро" и "Росэнергоатомом" (РЭА) со скидкой к цене рынка в 0,5 руб. за кВт/ч (0,5–0,7 млрд руб. в год и 4,8–8,6 млрд руб. в год соответственно).

Пока энергетики говорят, что переговоров об этом с En+ не ведут.

Чем это грозит другим участникам энергорынка и населению

Для ГЭС "Евросибэнерго" в Сибири En+ просит снизить объем регулируемых договоров (РД, закупки для населения) с 15% до 5% по электроэнергии и с 21% до 5% по мощности. Мера предлагается лишь на второе полугодие вместе с СДД. Это даст "Евросибэнерго" до 4,2 млрд руб., "РусГидро" — 1,9 млрд руб., но прочая генерация Сибири потеряет 1,3 млрд руб.

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы сетей для населения. Здесь самые низкие энерготарифы в РФ, следует из пояснений компании: 1,01 руб. за 1 кВт/ч при средних 4,3 руб. за 1 кВт/ч. Эффект En+ оценила в 3 млрд руб. в год для братского и иркутского заводов "Русала".

En+ предложила повысить и предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1% (эффект — 115 млн руб. в год для "Иркутскэнерго", затраты компании, не учтенные в тарифах,— 5,4 млрд руб.).

Для "Иркутскэнерго" предлагается и восстановить базу 2010 года по тарифам на мощность по РД (выпадающие доходы оценены в 500 млн руб. в год), и обнулить ставки водопользования на срок от пяти лет. По оценке компании, водный платеж "Евросибэнерго" в 2018 году — 1,5 млрд руб., в год он растет на 15%.

Как американские санкции бьют по "Русалу"

En+ оценила влияние санкций на "Русал": выпуск алюминия в 2018 году может сократиться на 30% от бизнес-плана в базовом сценарии и на 50–70% в "самом негативном" (в 2017 году выпущено 3,7 млн тонн), причем последний вариант чреват закрытием заводов. Из-за падения экспорта "Русал" прогнозирует "значительное сокращение выручки", рост доли постоянных расходов и цен на сырье поднимет себестоимость на 20–25%, дефицит средств за год ожидается на уровне $1,5 млрд.