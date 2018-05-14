Американцы решили отправить в космос марсианский вертолет

Лопасти марсианского вертолета будут вращаться со скоростью 3000 оборотов в минуту — в 10 раз быстрее, чем у обычного. Теоретически идея подобной машины существует давно, но реализовать ее не давало отсутствие необходимых технологий.

Игорь Афанасьев,

редактор журнала "Новости космонавтики":

— Среди задач такого аппарата — разведка. То есть он взлетает впереди марсохода, который движется по поверхности Марса, и снимает ближайшие окрестности в высоком разрешении, чтобы потом операторы на Земле или сам марсоход мог построить оптимальным образом свой путь. Все эти проекты существуют и отрабатываются, но ни один из них не был доведен до стадии выполнения. Теоретически тут нужен ряд технологий, которых пока еще нет. Сложить все вместе и проверить. Винт этого вертолета, его лопасти вращаются с огромной скоростью, которая до этого не была достигнута на земных вертолетах. Вот это тоже надо проверить. Если все это будет сделано, то он полетит. Эксперименты действительно проверят, может ли аппарат летать в атмосфере Марса, которая в сто раз менее плотная, чем земная.

На земле высотный рекорд вертолета был поставлен в 1972 году французским пилотом Жаном Буле. Он составил 12 442 метра. Тогда из-за скорости вращения винта мотор машины перегрелся и загорелся. Буле тогда невольно пришлось поставить еще один рекорд — спуска на авторотации.