Аналитики рассказали, из-за чего в ближайшее время в России могут проходить акции протеста

Главное заключение экспертов состоит в том, что острые проблемы будут нарастать как количественно, так и качественно и создавать вероятность протестной активности.

Локальные процессы могут выходить на федеральный уровень.

Аналитики назвали наиболее "взрывоопасные" темы.

Выборы позади, поэтому электоральные риски рассматриваются как незначительные. Вместо них самыми острыми и масштабными остаются экологические протесты, акции обманутых дольщиков и обманутых вкладчиков и протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами. Мы перечислили их в порядке значимости.

Потенциально к названным рискам могут добавиться темы, связанные с проведением непопулярных социальных реформ, которые сейчас обсуждаются властями, дополнительными ограничениями для населения (платная парковка, автоматические системы сбора штрафов, платные дороги) и экспансией федеральных элитных групп в регионы.