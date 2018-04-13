Аналитики рассказали, из-за чего в ближайшее время в России могут проходить акции протеста

Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" подготовил отчет о рисках протестной деятельности в России, пишет Znak.com.
Главное заключение экспертов состоит в том, что острые проблемы будут нарастать как количественно, так и качественно и создавать вероятность протестной активности.
Локальные процессы могут выходить на федеральный уровень.
Аналитики назвали наиболее "взрывоопасные" темы.
Выборы позади, поэтому электоральные риски рассматриваются как незначительные. Вместо них самыми острыми и масштабными остаются экологические протесты, акции обманутых дольщиков и обманутых вкладчиков и протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами. Мы перечислили их в порядке значимости.
Потенциально к названным рискам могут добавиться темы, связанные с проведением непопулярных социальных реформ, которые сейчас обсуждаются властями, дополнительными ограничениями для населения (платная парковка, автоматические системы сбора штрафов, платные дороги) и экспансией федеральных элитных групп в регионы.
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