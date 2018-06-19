Аналитики заявили, что минимальная зарплата для причисления к среднему классу в РФ составляет 60 тыс рублей

В Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Мурманской области, Архангельской области, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Тюменской и Свердловской областях, а также в регионах Дальнего Востока (в Якутии, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО и Камчатском крае) минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу составляют от 72,7 тыс. до 96,9 тыс. рублей в зависимости от региона.

В других регионах России минимальная планка для причисления к среднему классу — от 60 тыс. до 72,7 тыс. рублей, следует из расчетов экспертов.

Аналитики относят к среднему классу тех россиян, кто обладает максимальной экономической активностью, то есть предъявляют спрос на товары, которые находятся чуть выше среднего, пишет znak.com. Такие граждане стимулируют развитие современных производств и предпринимательства в стране, создают высокопроизводительные рабочие места, повышенную добавленную стоимость, которая в результате трансформируется в уплату налогов, наполнение бюджета и рост социально-политической стабильности.

В первом квартале 2018 года среднемесячная зарплата в крае увеличилась относительно аналогичного периода 2017 года на 12,1%. Заработная плата составила 23 тысячи 302 рубля, пишет официальный сайт Алтайского края со ссылкой на данные Алтайкрайстата.