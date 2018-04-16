Асад заявил, что восстановлением Сирии займутся российские компании

Сирийский президент Башар Асад в ходе встречи с делегацией депутатов Госдумы заявил, что для восстановления экономики его страны нужно 400 млрд долларов. Заниматься этим должны в первую очередь российские компании, и уйдет на это от 10 до 15 лет, пишет bfm.ru.
"В восстановлении Сирии мы ждем компании РФ, у них будут все преференции", — процитировал сирийского президента координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.
Асад подчеркнул, что "западные компании, особенно в нефтегазовой сфере" в Сирии никто не ждет, пишет ПРАЙМ.
Народ Сирии после ударов США, Франции и Великобритании объединился и перестал бояться НАТО, заявил Асад. С его стороны это великолепный политический ход, считает российский политик.
Алексей Малашенко,
руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций:
— Во-первых, очень важно то время, когда он эту цифру озвучил: когда был нанесен удар американцами, от которого его Россия не прикрыла. Второе, когда он озвучивал эту цифру — 400 млрд, это прямой намек на то, что он будет вечен и нечего рассчитывать тем же американцам на то, что они его могут убрать. Он думает о далеком будущем, имплицитно, что он в этом будущем будет присутствовать. Три — если не американцы или еще кто-то этих денег давать не будут, то, конечно, ребята, это обращение к братьям-арабам: понимаете, как нам тяжело, и вам же будет хуже, если вы нам не поможете.
По мнению политика, заявление Асада — скрытый укор России, "что, мол, вы нас сейчас не предохранили, оставили один на один, вы готовы такие деньги дать?", — рассуждает Малашенко.
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