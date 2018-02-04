Авиарейс из Барнаула задерживается на 12 часов из-за рекордного снегопада в Москве

Из-за непогоды в Москве утром 4 февраля из Барнаула не смог вылететь самолет "Аэрофлота". Рейс задерживают на 12,5 часов.
По данным расписания аэропорта, рейс "Аэрофлота" по направлению Барнаул — Москва с 7:05 переносится на 19:30.
В московских аэропортах отменены десятки рейсов. 3 февраля там там выпало максимальное за всю историю наблюдений количество осадков — 14 мм в эквиваленте воды. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, пишет "Интерфакс".
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