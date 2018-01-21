Автобусы из районов и городов Алтайского края не вышли в рейсы из-за морозов

Сказать точную цифру не пришедших в Барнаул по расписанию автобусов в справочной затруднились. Однако сообщили, что не приехали автобусы из Косихи, Алейска, Камня-на-Оби, некоторые - из Павловска. По данным altapress.ru, не смогли люди добраться до Барнаула напрямую из Тюменцевского района.

Вероятнее всего, перевозчики приняли такое решение из-за рисков, связанных в морозами, установившимися в регионе. Ночью температура в ряде районов края упала до -45.

Тем временем в МЧС предупреждают: без острой необходимости на трассы выезжать в мороз не нужно. Если же вы выехали и у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.