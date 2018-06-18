Банк международных расчетов предупредил о полной остановке интернета

Растущие объемы информации, передаваемые в рамках розничных блокчейн-транзакций, могут остановить работу глобальной сети, сообщается в докладе Банка международных расчетов.
Программное обеспечение блокчейн-платформ и обработка розничных цифровых транзакций требует огромных мощностей, уверены эксперты финансовой организации. По мере распространения таких платежей может обрушиться вся технологическая инфраструктура: от отдельных гаджетов до крупных серверов. В документе утверждается, что обрабатываемые объемы информации могут привести к "остановке интернета".
Строительство глобальной экономики на блокчейне слишком рискованно: доверия между членами сообщества нет, а соглашения слишком хрупки, уверены специалисты. Децентрализованная работа системы в данном случае становится не плюсом, а ее ключевым недостатком.
Среди негативных качеств сотрудники банка назвали нестабильность, подверженность мошенническим манипуляциям и взломам: атаки на биржи часто становятся причиной падения курса криптовалют, пишет lenta.ru.
В качестве дополнительного аргумента эксперты назвали неэкологичность блокчейна: майнеры, обрабатывающие транзакции, потребляют столько же электроэнергии, сколько необходимо всей Швейцарии. Специалисты отметили, что "стремление к децентрализованному доверию быстро обернулось экологической катастрофой".
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