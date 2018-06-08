Банкам дали новые права блокировать операции по картам и доступ к интернет-банку

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Закон, дающий новые права банкам приостанавливать операции по карте и блокировать доступ к онлайн-банку и электронному кошельку при совершении подозрительных операций, принят Госдумой в начале июня в окончательном чтении. Задача закона — противодействовать несанкционированным операциям — хищению денег. Как он будет работать?

Устройство для мобильного эквайринга - оплаты банковской картой в "полевых" условиях.
Устройство для мобильного эквайринга - оплаты банковской картой в "полевых" условиях. Фото из архива редакции.
1 Что именно разрешили банкам?

Закон дал право банкам приостановить подозрительную операцию на срок до двух рабочих дней и закрыть клиенту доступ к системам дистанционного обслуживания, сообщает fingazeta.ru.

Иначе говоря, если это случится с вами, это время не сможете воспользоваться ни картой, ни интернет-банком, ни электронным кошельком — оплатить покупку, получить или совершить перевод. "Закон принят для безопасности клиентов", - комментирует Сергей Никулин, управляющий розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

2 Что в этом нового?

Крупные банки и сегодня активно блокируют операции по картам и отключает доступ к интернет-банку, если они выглядят нетипичными, вызывают подозрения. Ссылаются они при этом на федеральный закон №115-ФЗ ("О противодействии отмыванию доходов").

Это порождало довольно многочисленные обращения клиентов в суд, так как разблокировка карты часто занимает много времени. Но отдельного закона, касающегося такой активности, до сих пор не было, пояснил эксперт Gazeta.ru.

3 Что такое подозрительная операция?

Пока четкого ответа на этот вопрос нет. Центральный Банк РФ разработает признаки совершения перевода без согласия владельца карты и опубликует их на своем официальном сайте www.cbr.ru. При этом закон дал право банкам действовать и по собственному усмотрению.

4 Как будет происходить блокировка?

Банкам дали право сначала без согласия держателя карты приостановить подорительную операцию и заблокировать электронное средство платежа. А затем (в законе сказано: незамедлительно) банк обязан будет уточнить у клиента, подтверждает ли он операцию или нет. Если клиент ее подтвердит, она должна быть столь же незамедлительно проведена. А если он не выйдет на связь в течение двух рабочих дней, банк завершит операцию.

5 Каковы риски принятия закона для граждан?

Финансовый омбудсмен Павел Медведев в интервью РИА Новости предположил, что банки не будут всегда стараться запрашивать клиента о легальности перевода и блокировка карт станет обычным явлением. Вопрос, как водится, в правоприменительной практике.

Но Сергей Никулин полагает, что поводов для беспокойства нет. "Все будет происходить цивилизованно, сами банки в блокировке не заинтересованы, они зарабатывают на другом", — заверил он.

6 Как избежать трудностей?

Комментируя принятие закона, председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков приводит пример: "Если бабушка находится в России, а платеж по ее карте совершается с Каймановых островов, то очевидно, что операция это мошенническая и банк должен ее блокировать".

Но, возможно, таким же образом банки смогут трактовать и операции по картам, если ее владелец выехал за границу. Чтобы не произошло блокировки за рубежом, Сергей Никулин советует тем, кто выезжает за границу, сообщить об этом в банк заранее по "горячей линии".

Предполагается, что закон вступит в силу во второй половине 2018 года.

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