Банкам дали новые права блокировать операции по картам и доступ к интернет-банку

2 Что в этом нового?

Крупные банки и сегодня активно блокируют операции по картам и отключает доступ к интернет-банку, если они выглядят нетипичными, вызывают подозрения. Ссылаются они при этом на федеральный закон №115-ФЗ ("О противодействии отмыванию доходов").

Это порождало довольно многочисленные обращения клиентов в суд, так как разблокировка карты часто занимает много времени. Но отдельного закона, касающегося такой активности, до сих пор не было, пояснил эксперт Gazeta.ru.