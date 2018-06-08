Банкам дали новые права блокировать операции по картам и доступ к интернет-банку

Закон, дающий новые права банкам приостанавливать операции по карте и блокировать доступ к онлайн-банку и электронному кошельку при совершении подозрительных операций, принят Госдумой в начале июня в окончательном чтении. Задача закона — противодействовать несанкционированным операциям — хищению денег. Как он будет работать?
Закон дал право банкам приостановить подозрительную операцию на срок до двух рабочих дней и закрыть клиенту доступ к системам дистанционного обслуживания, сообщает fingazeta.ru.
Иначе говоря, если это случится с вами, это время не сможете воспользоваться ни картой, ни интернет-банком, ни электронным кошельком — оплатить покупку, получить или совершить перевод. "Закон принят для безопасности клиентов", - комментирует Сергей Никулин, управляющий розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.
Крупные банки и сегодня активно блокируют операции по картам и отключает доступ к интернет-банку, если они выглядят нетипичными, вызывают подозрения. Ссылаются они при этом на федеральный закон №115-ФЗ ("О противодействии отмыванию доходов").
Это порождало довольно многочисленные обращения клиентов в суд, так как разблокировка карты часто занимает много времени. Но отдельного закона, касающегося такой активности, до сих пор не было, пояснил эксперт Gazeta.ru.
Пока четкого ответа на этот вопрос нет. Центральный Банк РФ разработает признаки совершения перевода без согласия владельца карты и опубликует их на своем официальном сайте www.cbr.ru. При этом закон дал право банкам действовать и по собственному усмотрению.
Банкам дали право сначала без согласия держателя карты приостановить подорительную операцию и заблокировать электронное средство платежа. А затем (в законе сказано: незамедлительно) банк обязан будет уточнить у клиента, подтверждает ли он операцию или нет. Если клиент ее подтвердит, она должна быть столь же незамедлительно проведена. А если он не выйдет на связь в течение двух рабочих дней, банк завершит операцию.
Финансовый омбудсмен Павел Медведев в интервью РИА Новости предположил, что банки не будут всегда стараться запрашивать клиента о легальности перевода и блокировка карт станет обычным явлением. Вопрос, как водится, в правоприменительной практике.
Но Сергей Никулин полагает, что поводов для беспокойства нет. "Все будет происходить цивилизованно, сами банки в блокировке не заинтересованы, они зарабатывают на другом", — заверил он.
Комментируя принятие закона, председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков приводит пример: "Если бабушка находится в России, а платеж по ее карте совершается с Каймановых островов, то очевидно, что операция это мошенническая и банк должен ее блокировать".
Но, возможно, таким же образом банки смогут трактовать и операции по картам, если ее владелец выехал за границу. Чтобы не произошло блокировки за рубежом, Сергей Никулин советует тем, кто выезжает за границу, сообщить об этом в банк заранее по "горячей линии".
Предполагается, что закон вступит в силу во второй половине 2018 года.
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