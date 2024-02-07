«Барнаул – 16850 км». Как один храм в Антарктиде связан с Алтайским краем

- Храм Святой Троицы в Антарктиде предложили построить Валерий Лукин – полярник со стажем, и Петр Задиров – руководитель авиакомпании. Тогда на континенте были костелы, кирхи, но не было православной церкви.
- В 2000 году учредили благотворительный фонд «Храм в Антарктиде» и объявили всероссийский конкурс, в котором приняли участие и архитекторы из Алтайского края. Творческая лаборатория Петра Анисифорова представила коллективный проект Светланы Рыбак и других архитекторов, разработанный в традициях русского деревянного зодчества.
«Особых ограничений не было, – вспоминала Светлана Рыбак. – Мне хотелось совместить традиционное и современное. Это храм-памятник, храм-стела».
Храм Святой Троицы в Антарктиде.
http://expo.pravoslavie.ru/ Фото: Иеромонах Гавриил (Богачихин)
- Проекты отбирал лично Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вместе с представителями благотворительного фонда «Храм в Антарктиде». Работу Светланы Рыбак и ее коллег признали лучшей.
- В качестве материала для храма выбрали кедр и лиственницу. Разработали конструкцию, стягивающую каркас, как это делается при строительстве небоскребов.
- На верхушке купола закрепили проблесковый маяк. На флагштоке полярной станции «Беллинсгаузен» закрепили флаг Алтайского края, а на указательном столбе появилась табличка «Барнаул – 16850 км».
- В 2002 году строители Республики Алтай приступили к сооружению храма Святой Троицы в селе Кызыл-Озек. Там же изготовили иконы из самоцветов, отлили колокола. Последние создали на средства потомков декабристов Муравьевых-Апостолов.
таблички с указателями возле храма Святой троицы в Антарктиде.
http://expo.pravoslavie.ru/ Фото: Иеромонах Гавриил (Богачихин)
- Готовый храм простоял год, потом его разобрали и собрали заново, но уже в Антарктиде. Пока стояли белые ночи, строители трудились по 12-13 часов в сутки. Работали в суровых условиях: под «горизонтальным» дождем и ветром 60 м/с.
- В 2004 году на станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде торжественно освятили храм Святой Троицы, самый южный православный храм в мире. Здесь даже дважды проводили обряд венчания.
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