Барнаул опять атаковали лесные клопы

Как бороться с лесными клопами

Лесные клопы не несут для человека никакой угрозы. Но их присутствие, конечно же, доставляет исключительно отрицательные эмоции. Да и вред от них все-таки есть.

Почему клопы прилетели в город

Основной причиной миграции клопов лесных из их естественной среды обитания в наши дома является повышенная влажность лесов, а также пожары. В таком случае лесным клопам не остается ничего иного как переселиться в более чем комфортные города. При этом как отмечают специалисты, клопы данного типа никогда не остаются в городах подолгу и обычно очень скоро возвращаются в природу.

Почему клопы так пахнут

Дело в том, что клопы отличаются чрезвычайно развитым обонянием. Они тонко воспринимают и идентифицируют запахи, издаваемые другими членами популяции. Железы, вырабатывающие вонючий секрет, имеются у всех клопов, даже у водных. Находятся они на головогруди. Секрет ядовит, вызывает паралич и смерть у других видов насекомых, им клопы защищаются. Секретом можно испугать соперника в борьбе за самку. Им же можно привлечь к себе брачного партнера или использовать запах, чтобы найти такого. Приближающаяся опасность тоже может вызвать распространение запаха.

Что делать, если клоп залетел в квартиру

Клоп вонючка в квартире — залетное насекомое. Жить рядом с человеком он не может, тем более паразитировать в его жилье. Выбросить насекомое лучше живым, не причиняя ему вреда, а то вони от раздавленного насекомого будет больше чем надо. Москитные сетки на окнах защитят дом или квартиру от залетных насекомых.

Чем опасен лесной клоп для растений

При массовом размножении клопы могут нанести огромный ущерб, высасывая соки у культурных растений. Молодые всходы гибнут не столько от того, что теряют много питательных веществ вместе с соком, но больше от впрыскиваемого клопом яда, приводящего к гибели саженца. Да и паразитируют они обычно на тех кустах, на которые отложили яйца. В среднем число отложенных яиц достигает 40.

Чем опасен клоп для человека

Для человека клопы лесные абсолютно безвредны. Однако время от времени они могут поедать дерево, а потому возможно нанесение вреда, любым деревянным вещам, находящимся в квартире. Но, конечно же, лесной зеленый клоп это, прежде всего, отвратительно пахнущее и не менее отвратительное на вид насекомое, которому далеко не место в наших домах, а значит необходимо заранее предотвратить их появление путем своевременной профилактики, а если уже поздно, то незамедлительно начать морить их до полного уничтожения.

Как бороться с клопами

По словам специалистов, бороться с клопами лесными куда как проще, нежели с другими, более опасными видами клопов. Так, в большинстве случаев для этого сгодиться обычный клоповый дихлофос. Вызов специалистов при этом необходим лишь в крайних случаях. С другой стороны, предотвратить появление этих насекомых весьма нелегко. Не помогают ни москитные сетки, ни другие преграды. В подобной ситуации, если речь идет о городе, остается лишь запастись терпением и максимально отгородить жилище от уличной "фауны". Это не даст сто процентного результата, но определенно будет полезным шагом против появления клопов. С деревнями же все обстоит еще сложнее и достаточно хорошей профилактики для подобных ситуаций пожалуй будет не найти: клоп все равно найдет лазейку, чтобы пробраться в дом.

Залететь в частный дом клоп вонючка может по причине порывистого ветра, резкого снижения температуры воздуха или лесного пожара.

В любом случае для человека эти насекомые абсолютно безопасны и не стоит бояться того, что клоп вонючка кусается. Здесь уместно гуманным способом избавиться от случайного гостя выбросить их из дома и забыть про инцидент.

В сельском хозяйстве в борьбе с вонючками используют различные ядовитые составы, но у насекомых достаточно быстро вырабатывается к ним привыкание и тогда в ход идут новые инсектициды, без которых невозможно сохранить урожай.

При массовом размножении насекомых в саду приходится использовать менее гуманные методы борьбы с клопом вонючкой, среди которых:

1. Инсектициды, такие как фосфамид, карбофос, хлорофос. Их эффективность проверена временем. Но они, как все яды, требуют осторожного обращения и соблюдения правил индивидуальной безопасности.

2. Механический сбор древесных клопов займет гораздо больше времени и все равно всех их никогда не собрать, так как скрыться им помогает покровительственная окраска, и найти их в листве бывает непросто. Тем более несобранными останутся яйца клопов, из которых через 2 недели на сад ринутся новые полчища вредителей.

3. Можно воспользоваться народными составами. Они безопасны для людей, не требуют особых финансовых вложений, да и приготовить их может каждый из обычных ингредиентов: