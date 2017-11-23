Барнаул занял восьмое место по экологии среди крупных городов

В рейтинге исследовали сведения об экологическом развитии Барнаула по восьми категориям: воздушная среда, водопотребление и качество воды, обращение с отходами, использование территорий, транспорт, энергопотребление, управление охраной окружающей среды, а также критерии ОНФ.

Кроме того, Барнаул вошел в пятерку лучших городов в категории "Использование территории".