Барнаул занял восьмое место по экологии среди крупных городов

Барнаул занял 8 место в рейтинге экологического развития городов России численностью свыше 500 тысяч жителей. Рейтинг составило министерство природных ресурсов и экологии, сообщает официальный сайт города.
В рейтинге исследовали сведения об экологическом развитии Барнаула по восьми категориям: воздушная среда, водопотребление и качество воды, обращение с отходами, использование территорий, транспорт, энергопотребление, управление охраной окружающей среды, а также критерии ОНФ.
Кроме того, Барнаул вошел в пятерку лучших городов в категории "Использование территории".
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