Барнаульская школьница победила в телеконкурсе музыкантов "Щелкунчик"

Софья Колтакова уже в первом туре набрала 33 балла из 36. Во втором туре после прослушивания юная музыкантка стала обладателем звания дипломанта.

В мэрии напоминают, что Софья — четвертый победитель этого музыкального конкурса из барнаульской детской музыкальной школы №5. Прошлые дипломанты также были воспитанниками педагога Светланы Чекановой.

Справка

Международный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" является одним из самых престижных в России. Он позволяет молодым исполнителям не только показать свое мастерство, но и обменяться опытом и получить советы прославленных мастеров.