Барнаульских школьников, чей автобус вместе с документами сгорел Петербурге, отправили домой

Школьники, автобус которых сгорел в Петербурге, сегодня, 9 января, выезжают в Барнаул. Им помогли восстановить документы и билеты на поезд, сообщают "Вести Алтай".
Татьяна Мошкина, художественный руководитель студии "ТиМ", рассказала, что дети чувствуют себя хорошо, никто не был травмирован. Им уже восстановили все сгоревшие документы. Домой школьники и руководитель студии поедут на поезде. Они будут в Барнауле 13 января.
Напомним, 4 января экскурсионный автобус, в котором находились дети из Барнаула, загорелся во время движения. Все дети успели покинуть автобус, но некоторые из рюкзаков с вещами и документами сгорели. Как сообщала Фонтанка, машина выгорела дотла за 14 минут.
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