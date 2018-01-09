Барнаульских школьников, чей автобус вместе с документами сгорел Петербурге, отправили домой

Татьяна Мошкина, художественный руководитель студии "ТиМ", рассказала, что дети чувствуют себя хорошо, никто не был травмирован. Им уже восстановили все сгоревшие документы. Домой школьники и руководитель студии поедут на поезде. Они будут в Барнауле 13 января.

Напомним, 4 января экскурсионный автобус, в котором находились дети из Барнаула, загорелся во время движения. Все дети успели покинуть автобус, но некоторые из рюкзаков с вещами и документами сгорели. Как сообщала Фонтанка, машина выгорела дотла за 14 минут.