Барнаульский детсад заплатит 55 тысяч рублей за травму маленькой девочки

В Барнауле маленькая девочка получила травму в детском саду. Учреждение заплатит компенсацию, сообщает прокуратура Алтайского края.
ЧП произошло в детском саду во время построения детей для утренней гимнастики в коридоре. Девочка прищемила дверью пальцы левой руки.
В прокуратуре отметили, что работники детсада не приняли достаточных и необходимых меры для обеспечения безопасности воспитанников. Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования здоровью ребенка причинили вред средней тяжести.
С детского сада взыскали 55 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, ранее в ясельной группе детского сада Барнаула во время гигиенических процедур воспитатель обожгла горячей водой ноги ребенка.
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