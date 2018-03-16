Барнаульский детсад заплатит 55 тысяч рублей за травму маленькой девочки

ЧП произошло в детском саду во время построения детей для утренней гимнастики в коридоре. Девочка прищемила дверью пальцы левой руки.

В прокуратуре отметили, что работники детсада не приняли достаточных и необходимых меры для обеспечения безопасности воспитанников. Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования здоровью ребенка причинили вред средней тяжести.

С детского сада взыскали 55 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в ясельной группе детского сада Барнаула во время гигиенических процедур воспитатель обожгла горячей водой ноги ребенка.