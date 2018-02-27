В Алтайском крае умер годовалый ребенок, которого уронил отец

Сегодня, 19:08.
Происшествия

В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который убил своего сына по неосторожности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд.
Суд. Фото: открытые источники (CC0).

Днем 8 ноября, в одном из сел Целинного района отец ребенка, пытаясь взять плачущего сына с дивана, не удержал его и уронил на пол. В результате падения мальчик ударился головой. При госпитализации в районную больницу ребенок скончался.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 месяцам лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2016 года барнаулец на протяжении нескольких дней жестоко избивал новорожденную, когда оставался с ней наедине. От полученных травм девочка скончалась.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров