В Алтайском крае умер годовалый ребенок, которого уронил отец

В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который убил своего сына по неосторожности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Днем 8 ноября, в одном из сел Целинного района отец ребенка, пытаясь взять плачущего сына с дивана, не удержал его и уронил на пол. В результате падения мальчик ударился головой. При госпитализации в районную больницу ребенок скончался.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 месяцам лишения свободы.
Напомним, в ноябре 2016 года барнаулец на протяжении нескольких дней жестоко избивал новорожденную, когда оставался с ней наедине. От полученных травм девочка скончалась.
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