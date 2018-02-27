В Алтайском крае умер годовалый ребенок, которого уронил отец

Днем 8 ноября, в одном из сел Целинного района отец ребенка, пытаясь взять плачущего сына с дивана, не удержал его и уронил на пол. В результате падения мальчик ударился головой. При госпитализации в районную больницу ребенок скончался.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 месяцам лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2016 года барнаулец на протяжении нескольких дней жестоко избивал новорожденную, когда оставался с ней наедине. От полученных травм девочка скончалась.