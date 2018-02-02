Барнаульский детский сад может заплатить круглую сумму за травму руки у ребенка

С одного их детский садов Барнаула требуют 150 тысяч рублей за травму пятилетней девочки. Ребенок прищемил руку дверью.
По данным ведомства, девочка хлопнула коридорной дверью по пальцам левой руки. После этого она три недели не ходила в детский сад.
По мнению прокуратуры, сотрудники дошкольного образовательного учреждения не обеспечили должный уровень безопасности для воспитанников. Травму девочки оценили как средней тяжести вред здоровью.
Прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.