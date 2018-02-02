Барнаульский детский сад может заплатить круглую сумму за травму руки у ребенка

По данным ведомства, девочка хлопнула коридорной дверью по пальцам левой руки. После этого она три недели не ходила в детский сад.

По мнению прокуратуры, сотрудники дошкольного образовательного учреждения не обеспечили должный уровень безопасности для воспитанников. Травму девочки оценили как средней тяжести вред здоровью.

Прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней.