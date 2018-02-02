Барнаульский детский сад может заплатить круглую сумму за травму руки у ребенка

Вчера, 19:21.
Происшествия

С одного их детский садов Барнаула требуют 150 тысяч рублей за травму пятилетней девочки. Ребенок прищемил руку дверью.

Дверь.
Дверь. Фото: Михаил Хаустов.

По данным ведомства, девочка хлопнула коридорной дверью по пальцам левой руки. После этого она три недели не ходила в детский сад.

По мнению прокуратуры, сотрудники дошкольного образовательного учреждения не обеспечили должный уровень безопасности для воспитанников. Травму девочки оценили как средней тяжести вред здоровью.

Прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней.

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