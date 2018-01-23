В Алтайском крае мужчину будут судить за травму 12-летней девочки

Сегодня, 13:53.
Происшествия

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Рубцовска, которого обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По его вине девочка получила травму при катании по воде на надувном буксируемом баллоне, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд.
Суд. Фото: открытые источники (CC0).

Летом 2015 года на озере Горькое-Перешеечное недалеко от базы отдыха обвиняемый взял катер "YAMAHA" у своего отца. У парня не было прав, но он прокатил 12-летнюю девочку на надувном буксируемом баллоне. Во время движения баллон опрокинулся вместе с ребенком. Девочка получила перелом плечевой кости, что причинило ей тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в качестве компенсации с владельца катера, передавшего транспортное средство, взыскали 250 тысяч рублей.

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