В Алтайском крае мужчину будут судить за травму 12-летней девочки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Рубцовска, которого обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По его вине девочка получила травму при катании по воде на надувном буксируемом баллоне, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Летом 2015 года на озере Горькое-Перешеечное недалеко от базы отдыха обвиняемый взял катер "YAMAHA" у своего отца. У парня не было прав, но он прокатил 12-летнюю девочку на надувном буксируемом баллоне. Во время движения баллон опрокинулся вместе с ребенком. Девочка получила перелом плечевой кости, что причинило ей тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в качестве компенсации с владельца катера, передавшего транспортное средство, взыскали 250 тысяч рублей.
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